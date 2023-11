Gaza, manifestazione a Roma a sostegno della Palestina

Comunità palestinese in Italia e studenti universitari in piazza a Roma. Obiettivo della manifestazione in Piazzale del Verano lo stop dell’invasione da parte dell’esercito israeliano della Striscia di Gaza e l’avvio di un processo di pace tra i due paesi. "Oggi siamo qui per dimostrare che sono in tanti quelli che credono nella causa palestinese. Non abbiamo dimenticato quello che è successo negli ultimi 75 anni, non ci siamo svegliati 7 ottobre” spiega Karim Tib, studente palestinese di seconda generazione. "Non siamo qui soltanto per manifestare, il nostro scopo è anche quello di colpire i complici dell’apartheid israeliana. Sto parlando di chi vende loro le armi come Leonardo e Fincantieri ma nche del governo italiano che si astiene all’Onu dalle risoluzione di condanna". Secondo Hatem Abed, traduttore giordano che vive in Italia: "serve innanzitutto un cessate il fuoco lungo perché i feriti muoiono nei corridoi video. Poi serve una soluzione pacifica verso l’obiettivo dei popoli e due Stati per il diritto all’esistenza ma anche alla pace. Non si può continuare in questo modo, sono 75 anni che lo ripetiamo”. (LaPresse)