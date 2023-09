Roma, il Colosseo si illumina di rosa per la lotta al tumore al seno

In occasione del Mese Internazionale della Prevenzione dei Tumori del Seno, il Ministero della Cultura e Komen Italia uniscono nuovamente le forze per la tutela della salute femminile dando vita a importanti iniziative di informazione e sensibilizzazione, utili a tenere alta l’attenzione sui tumori del seno.

Con oltre 56.000 nuovi casi l’anno solo in Italia, i tumori del seno rappresentano le neoplasie più frequenti nel sesso femminile. L’incidenza è in continuo aumento e si stima che entro il 2025, nel mondo, si ammaleranno quasi 6 milioni di donne. Sebbene si tratti di tumori altamente curabili, restano comunque al primo posto tra le cause di morte per cancro nella popolazione femminile mondiale.

La prevenzione può fare la differenza: con la prevenzione primaria si potrebbe ridurre di un terzo l’incidenza dei tumori del seno e con la diagnosi precoce (prevenzione secondaria) le percentuali di guarigione possono superare il 90%, con cure meno invasive.

Proprio per questo Komen Italia è da sempre in prima linea nella diffusione della cultura della prevenzione e ha investito oltre 26 milioni di Euro per avviare più di 1500 nuovi progetti di tutela della salute femminile su tutto il territorio nazionale.

Da anni questo impegno è condiviso dal Ministero della Cultura che ha realizzato con Komen la campagna “La Prevenzione è il nostro Capolavoro” per legare insieme i temi dell’arte e della cura. Grazie al MIC, la Campagna ha avuto ogni anno come protagonista un’opera d’arte diversa: la Venere di Botticelli, la Fornarina di Raffaello, il Ritratto di Fanciulla di Luca della Robbia e quest’anno la Venere Callipigia, scultura marmorea del II secolo esposta al Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Nel prossimo mese di ottobre, il MIC offrirà nuovamente l’accesso gratuito a molti musei statali (in allegato la lista) a coloro che sceglieranno di sostenere le attività di Komen Italia con una donazione sul sito www.prevenzione.komen.it

La prestigiosa campagna istituzionale, che quest’anno proseguirà fino a maggio 2024 per celebrare al meglio la 25esima edizione della Race for the Cure di Roma, prevede anche l’illuminazione in rosa di decine di monumenti italiani, in una staffetta di sensibilizzazione che si estenderà progressivamente su tutto il territorio nazionale: si inizierà dal Colosseo che, grazie anche alla sensibilità di Acea, stanotte ha vestito simbolicamente il Ribbon Rosa, per proseguire con l’illuminazione in rosa della Galleria Borghese per tutto il mese di ottobre e poi, ogni mese, di altri prestigiosi luoghi di cultura tra cui la Reggia di Caserta.