Rigopiano, la lettura della sentenza: i parenti delle vittime sotto choc

La lettura della sentenza dura più di dieci minuti. Un tempo interminabile per i parenti delle vittime di Rigopiano, man mano che si capisce che le assoluzioni sono tantissime, tra le sedie dedicate a chi ha perso un figlio, un genitore, un parente qualcuno si abbraccia, una donna si contorce sulla sedia, non riesce a trattenere le lacrime, i più sono in piedi increduli, sotto choc, gli sguardi fissi, le parole del giudice che piano, in sottofondo, scandiscono il loro dolore. Un clima sospeso che pochi attimi più tardi si trasformerà in urla e rabbia. (video Massimiliano Schiazza)

Rigopiano, caos in aula alla lettura della sentenza. «Li avete uccisi due volte»