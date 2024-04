Meloni: Potere non mi imbriglierà e il Palazzo non mi isolerà

(Agenzia Vista) Pescara, 28 aprile 2024 "Questo ruolo difficilissimo non mi cambierà, il potere non mi imbriglierà e il Palazzo, non mi isolerà", le parole di Giorgia Meloni alla conferenza programmatica di Fratelli d'Italia. / Youtube FdI Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev