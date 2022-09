Zan: «Non è con un video su TikTok che si ottiene attenzione giovani, bisogna avere credibilità»

«Non è perché si fa un video su TikTok che si ottiene l’attenzione dei giovani. Loro sono molto attenti sui diversi temi come l’ambiente, i diritti, il lavoro. Un politico deve avere la credibilità di aver fatto cose e lottato per loro. Allora sì che può essere credibile e presentarsi in un social che è uno strumento. Quando vedo personaggi come Berlusconi, Renzi, Calenda che si presentano su Tik Tok sperando solo di avere il voto dei giovani stando su TikTok, allora non hanno capito come funzionano i social». Lo ha dichiarato il deputato del Pd Alessandro Zan a margine della Festa dell’Unità che si è tenuta a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

