Cdm a Cutro, De Luca: «Governo arriva tardi, Meloni sia onesta»

"Arriva con grande ritardo questa riunione del Consiglio dei Ministri, il tema è maledettamente complicato e per quello che mi riguarda non si presta a banalizzazioni e a guerra ideologiche". Così Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania a margine di un'iniziativa a Palazzo Santa Lucia con il presidente dell'Inps Pasquale Tridico. "Quello che è successo 12 giorni fa è veramente drammatico ed è inaccettabile", ha continuato De Luca che si è poi rivolto alla premier Meloni: "Mi auguro che dica parole di grande onestà intellettuale e dica innanzitutto che quello che ha raccontato per anni, che il problema dei migranti si risolveva con il blocco navale, lo ha detto fino a 6 mesi fa, era un'idea totalmente demagogica e irrealizzabile". (LaPresse)