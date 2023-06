Meloni: «Cordoglio per naufragio migranti in Grecia. Impegno per stroncare traffico di essere umani»

«Voglio innanzitutto unirmi al cordoglio per la recente tragedia avvenuta al largo delle coste greche, rinnovando, a nome del governo la nostra vicinanza ai familiari delle vittime e il nostro impegno in ogni sede a stroncare il disumano traffico di esseri umani che continua a mietere vittime nel Mediterraneo», le parole di Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio europeo.

/ WebTV Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev