Meloni cita Giovanni Paolo II agli scienziati: «Politica e scienza come fede e ragione»

“Un grande santo, Papa Giovanni Paolo II, iniziò una delle sue più famose encicliche dicendo ‘La fede e la ragione sono due ali con le quali lo spirito umani si innalza verso la contemplazione della verità’. Io sono convinta che la politica e la scienza siano esattamente come la fede e la ragione, ovvero due ali attraverso le quali l’uomo può spiccare il volo e costruire il bene comune, ma perché quell’uomo possa volare le ali devono riuscire a muoversi insieme. Sappiamo che non è sempre accaduto, che si sono scontrate per la volontà di dominio che una ha cercato di esercitare sull’altra”, ha affermato la premier Meloni nel corso dell’evento "La scienza al centro dello Stato" organizzato dall'l'Italian Scientists Association (ISA), a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev