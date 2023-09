Il video di Beppe Grillo in cinese realizzato con l'intelligenza artificiale

"E io, che sono l'ultima ruota del carro, sono stato invitato dall'ambasciatore cinese a Roma, Jia Guide, perché voleva sapere cosa pensassi io, della Cina". Così Beppe Grillo, garante del M5S, in un video pubblicato sul suo blog in cui parla in cinese, dal titolo 'Ho qualcosa da dirti', realizzato grazie all'intelligenza artificiale. Un modo per sottolineare quanto la tecnologia stia cambiando velocemente le cose. "E così, anche io, da buon genovese, ho chiesto all'ambasciatore di investire nel basilico genovese, perché auspico in un accordo che veda 'La Via della Seta' congiungersi con 'La Via del Basilico', sarebbe fantastico!", dice. (LaPresse)