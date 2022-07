Elezioni politiche 2022, Calenda: «Oggi la parte migliore se ne va da Forza Italia»

(LaPresse) Confluisce in Azione “la parte migliore, più attenta e illuminata di Forza Italia”, e “sono grato a Maria Stella e a Mara di essere venute perché non è facile cambiare partito”, e perché “i gesti di dignità e coraggio In Italia oggi si contano sulla punta delle dita. Così il leader di Azione, Carlo Calenda, durante una conferenza stampa con le ministre Mara Carfagna e Maria Stella Gelmini.