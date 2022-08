Una giornata ricca di incontri quella del Segretario del Partito Democratico Enrico Letta. Dopo la conferenza stampa con Sinistra Italiana ed Europa Verde per annunciare l’alleanza elettorale, in serata c’è stata anche quella con Luigi Di Maio e Bruno Tabacci per l’accordo con Impegno Civico. Il Segretario del PD si è mostrato piuttosto pensieroso durante l’intervento del leader di Centro Democratico. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev