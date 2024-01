Pescara, trovato morto in strada: ipotesi omicidio

Un cittadino del Bangladesh di 44 anni è stato trovato morto in via Gran Sasso, a Pescara: secondoi i primi accertamenti sarebbe stato ucciso a coltellate. Sul posto il 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso, e le forze del'ordine. Fermato un connazionale (video di Fabio Urbini)