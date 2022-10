Ostia, incidente sul lungomare: muore una ragazza di 24 anni

Dramma nella serata di domenica sul lungomare Caio Duilio a Ostia. Gravissimo incidente tra auto e moto all’altezza del semaforo che permette di raggiungere piazza Sirio dal lungomare. L’impatto è stato violentissimo, gravissime le conseguenze per i motociclisti subito soccorsi dal 118. Alla guida un ragazzo di 21 anni trasportato all’ospedale Santo Eugenio, mentre per il passeggero, una ragazza di 24 anni , immediatamente trasportata al Grassi, non c’è stato nulla da fare. E’ deceduta pochi minuti dopo l’arrivo in ospedale. Intervenute quattro pattuglie della Polizia Locale X Mare per i rilievi. Chiuso per ore il tratto di lungomare interessato dall’incidente. Video Mino Ippoliti

Ostia, incidente tra auto e moto sul lungomare: muore una ragazza di 24 anni