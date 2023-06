Maturità 2023, Giorgia Meloni agli studenti: «Siete padroni del vostro destino, ricordo ancora i giorni di tensione»

«Ricordo ancora quei giorni carichi di tensione, lo studio a perdifiato che precedeva gli esami finali, l'adrenalina, la consapevolezza che li si metteva in qualche giorno in poche ore, tutto il lavoro che era stato fatto per anni. Ma ricordo anche la grande emozione, l'emozione di sapere che di lì a poco si sarebbe aperta un capitolo completamente nuovo per la propria vita. Così sarà anche per voi. C'è chi tra voi proseguirà negli studi università vari, chi invece sceglierà magari di abbracciare un'esperienza lavorativa, qualsiasi sia la scelta che farete. Ricordate che voi siete i padroni del vostro destino», le parole di Giorgia Meloni in un video per Skuola.Net in vista dell'esame di maturità.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev