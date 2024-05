Fratoianni (Avs): "Dobbiamo rimettere al centro la dignità del lavoro"

(Agenzia Vista) Roma, 04 maggio 2024 "Dieci mosse per alzare gli stupendi, perché il vero record di questo Paese restano i bassi salari, la precarietà, un lavoro sempre più umiliato. Oggi proponiamo il salario minimo legale, la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, la detassazione degli aumenti salariali, la parità di trattamento negli appalti, il reddito europeo. Tutti strumenti in grado di rimettere al centro il lavoro e la sua dignità. Anche per questo abbiamo firmato, insieme ad Angelo Bonelli, il referendum della Cgil" lo ha detto il deputato Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev