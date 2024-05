Pedopornografia, quasi 2.800 siti in blacklist Polizia Postale. Oltre 1100 denunce in 2023

(LaPresse) In occasione della giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia che ricorre domani 5 maggio, la Polizia Postale ha predisposto un dossier che illustra i principali e più attuali fenomeni, le azioni di contrasto, lo stato delle partnership col settore privato, oltre alle iniziative di prevenzione e sensibilizzazione per gli utenti. Sono stati 28.355 nel 2023 i siti analizzati complessivamente dagli specialisti della Postale, di cui quasi 2800 inseriti nella black list dei siti che contengono rappresentazioni di sfruttamento sessuale di minori, sottolinea il rapporto. Oltre 1100 le persone identificate e denunciate per aver scaricato, condiviso e scambiato foto e video di abuso sessuale ai danni di minori. In aumento ci sono le estorsioni sessuali, e in lieve calo il fenomeno dell’adescamento online che riguarda però soprattutto la fascia di età 10-13 anni. "La polizia postale lega la sua origine alla prevenzione e al contrasto della pedopornografia online. Nel corso del tempo, seguendo quelli che sono stati i fenomeni apparsi sul web, ci siamo occupati anche di adescamenti sessuali, estorsioni sessuali e cyberbullismo, dedicando la nostra attenzione soprattutto al tema della prevenzione", ha dichiarato in occasione della presentazione del rapporto Barbara Strappato, Dirigente della Polizia di Stato.