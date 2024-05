Padova, grande raduno con 70 centenari veneti: è Guinness World Records

PADOVA È stato battuto questa mattina, sabato 4 maggio, il record mondiale di centenari contemporaneamente presenti nello stesso luogo, apparteneva a Brisbane in Australia con 46 centenari. Ad entrare ufficialmente nel “Guinness dei primati”, certificato dalla presenza del giudice Lorenzo Veltri del Guinness World Records, il record è stato battuto con 70 over 100 riuniti al palasport della Civitas vitae, all'incontro organizzato dal "Club Over 100-ricomincio da zero". 180 enti, 175 comuni, 4 Province (Padova, Vicenza, Verona e Belluno) e la Città metropolitana di Venezia hanno risposto all'invito della Fondazione. Tanti i ricordi, e tante le storie da raccontare come le esperienze della guerra di Vittorio Ometto che ha trascorso 30 mesi nei lager nazisti. Interviste a: Luigi Zanon, Rino Dondi Pinton, Antonio Nori e Temis Lanaro. (Video di Madeleine Palpella)