Mafia, sequestro beni da 98 mln a imprenditori vicini a clan catanese

EMBED





(LaPresse) La Guardia di finanza di Catania ha eseguito un sequestro di 98 milioni di euro nei confronti di due imprenditori ritenuti contigui al clan Scalisi di Adrano, articolazione del clan Laudani. L'operazione, che ha visto l'mpiego di oltre 50 uomini del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Catania, si è svolta in diverse province della Sicilia, in Lazio, Lombardia e Veneto, con il supporto dei finanzieri del Servizio Centrale Investigazione sulla Criminalità Organizzata (SCICO) e la collaborazione dei Comandi Provinciali di Mantova, Milano, Monza, Roma e Verona. Il provvedimento di sequestro patrimoniale è stato emesso dal Tribunale etneo, Sezione Misure di Prevenzione, su richiesta della Procura della Repubblica di Catania, Direzione Distrettuale Antimafia. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE