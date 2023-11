Sciopero generale, Landini: «Non ci fermiamo, non finisce qui»

"Credo che sia un messaggio importante che questa piazza, che questa giornata dà, quando noi diciamo che non ci fermeremo, che non finisce qui,Credo che sia un messaggio importante che questa piazza, che questa giornata dà, quando noi diciamo che non ci fermeremo, che non finisce qui", le parole di Maurizio Landini nel corso della manifestazione di Cgil e Uil a piazza del Popolo a Roma. / Fb Collettiva Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev