Proteste in Università Usa, Biden: No alla violenza

(Agenzia Vista) Washington, 02 maggio 2024 "Non c’è spazio per l’incitamento all’odio o alla violenza di alcun tipo, che si tratti di antisemitismo, islamofobia o discriminazione contro gli arabo-americani o i palestinesi-americani. È semplicemente sbagliato. Non c'è posto per il razzismo in America. È tutto sbagliato. Non è americano. Capisco che in America le persone abbiano sentimenti forti e convinzioni profonde. Tuteliamo il diritto di esprimerle. Ma ciò non significa che tutto vada bene. Deve essere fatto senza violenza, senza distruzione, senza odio e nel rispetto della legge. Non commetterò errori, come Presidente, adotterò sempre la libertà di parola e sarò sempre altrettanto forte nel difendere lo stato di diritto. Questa è la mia responsabilità nei confronti di voi, popolo americano, e il mio obbligo nei confronti della Costituzione", le parole del Presidente Usa Biden. / Youtube The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev