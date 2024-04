Salvini: "Governo non vuole penalizzare noleggi con conducente a vantaggio dei taxi"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 18 aprile 2024 “Il Governo vuole fare quello che i passati Governi non hanno fatto per anni. Non è interesse né mio né di nessun altro penalizzare lavoratrici e lavoratori dei noleggi con conducente a vantaggio dei taxi. I sindaci adesso hanno la facoltà di mettere sul mercato nuove licenze di taxi. Taxi e Ncc sono servizi complementari e solo valorizzandoli entrambi possiamo avere un servizio efficiente e di qualità”, ha ammesso il ministro dei Trasporti Salvini rispondendo all’interrogazione al Question Time al Senato. / Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev