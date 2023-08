Salario minimo, Schlein: A incontro con Governo spirito costruttivo, ma non sia sceneggiata d'agosto

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 08 agosto 2023 "Noi siamo disponibili a confrontarci con il governo, a patto che quella di venerdì non sia una sceneggiata agostana fatta sulla pelle dei lavoratori". Lo ha detto in un video la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, a proposito dell'incontro sul salario minimo previsto con il governo per venerdì prossimo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev