Papa Francesco: “Non dimentichiamoci della martoriata Ucraina, preghiamo per la pace”

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 1 novembre 2022 “Cari fratelli e sorelle per favore non dimentichiamoci della martoriata Ucraina, preghiamo per la pace, e per la pace in Ucraina. Vi auguro una buona festa e per favore non dimenticatevi di pregare per me”. Lo ha dichiarato Papa Francesco nell’Angelus del primo novembre affacciato sulla finestra che guarda Piazza San Pietro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev