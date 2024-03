Meloni al Senato: "Sacrificio di Navalny non sarà dimenticato"

(Agenzia Vista) Roma, 19 marzo 2024 Nel corso delle comunicazioni al Senato alla vigilia del Consiglio Europeo, il presidente del Consiglio Meloni ha ribadito la posizione dell’Italia sul tema della morte di Navalny: “Ribadiamo la nostra condanna allo svolgimento di elezioni farsa sul territorio ucraino e alle vicende che hanno portato al decesso in carcere di Aleksei Navalny, cui sacrificio in nome della libertà non sarà dimenticato”. / Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev