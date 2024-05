Schlein: "2 giugno in piazza contro premierato e autonomia, stop a disintegrazione voluta da destra"

(Agenzia Vista) Roma, 8 maggio 2024 “Il 2 giugno organizzeremo una manifestazione per la Costituzione e l’Europa Federale, contro il premierato e l’autonomia differenziata: dobbiamo puntare a più integrazione per l’Europa e per l’Italia e fermare la disintegrazione su cui sta spingendo questa destra”, lo ha annunciato la segretaria del Pd Schlein, in vista del 2 giugno. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev