L'appello di Schillaci in Aula: "Servono più fondi per il Sistema Sanitario Nazionale"

(Agenzia Vista) Roma, 8 maggio 2024 “Il Servizio Sanitario Nazionale sta attraversando una grave crisi di sostenibilità e sottofinanziamento con interminabili liste di attesa: questo dipende dal fatto che oggi abbiamo meno medici di quelli che servono perché negli ultimi dieci anni non si è fatta programmazione”, così il ministro della Salute Schillaci al Question Time alla Camera. Poi l’appello: “Servono più fondi perché in troppi casi in passato si sono sprecati fondi per insufficienza e incapacità manageriali. Abbiamo troppe diseguaglianze perché in troppe regioni la Sanità è stata maltrattata anche da chi non si oppone al metodo indegno di bloccare le liste per le prestazioni”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev