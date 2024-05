Giorgetti: "Confermiamo riduzione del cuneo fiscale per redditi medio-bassi"

(Agenzia Vista) Roma, 8 maggio 2024 “Non abbiamo fatto niente di diverso rispetto a quello che hanno fatto gli altri Governi degli altri Paesi europei, non avendo le regole su cui costruire il profilo del Def abbiamo deciso di aspettare due mesi per costruire il percorso che sarà su basi certe, che in questo momento mancano”, ha affermato il ministro Giorgetti al Question Time alla Camera rispondendo all’interrogazione sulle fonti di finanziamento della proroga della riduzione del cuneo fiscale. “Questo Governo ha fatto un grande sforzo a favore dei ceti meno abbienti e dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi. Sia nella promessa che nel Patto di Stabilità sarà prioritario tra gli interventi del prossimo piano strutturale garantire e confermare la riduzione del cuneo fiscale per i redditi medio-bassi”, ha aggiunto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev