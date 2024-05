Schillaci: "Autonomia non mette in discussione principi costituzionali in tema di sanità"

(Agenzia Vista) Roma, 8 maggio 2024 “L’autonomia differenziata non mette in discussione l’unitarietà del diritto alla tutela alla salute ai sensi dell’articolo 32 della Costituzione, così come declinato attraverso i Lea, ma rappresenta un potenziamento delle facoltà delle regioni di modulare la propria organizzazione dei servizi sanitari nel rispetto dei Lea”, ha spiegato il ministro della Salute Schillaci al Question Time alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev