Bartolo (Pd): "Ero un pescatore, studiai grazie a un'estrazione organizzata da mio padre"

(Agenzia Vista) Roma, 8 maggio 2024 “Nasco pescatore, poi ho cambiato mestiere: è stato mio papà a decidere”, ha spiegato il candidato del Pd alle prossime elezioni Europee Pietro Bartolo, nel format "Personale è politico" promosso dal Partito Democrativo. “Lui aveva un obiettivo: mandare almeno uno dei suoi figli, otto, a studiare. Per lui era il massimo. Ha approfittato di quella mia brutta esperienza per decidere: ha fatto dei bigliettini, li ha messi in un barattolo e ne ha fatto estrarre uno a Caterina, la più piccola. E sono uscito io: peccato che pochi giorni dopo le mie sorelle hanno visto che in quei bigliettini c’era scritto in tutti ‘Pietro’”, ha aggiunto. / Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev