Il Twiga arriva a Ventimiglia, Briatore e Di Muro: “Pronti 40 nuovi posti di lavoro"

EMBED





(Agenzia Vista) Ventimiglia, 7 maggio 2024 Il Twiga arriva a Ventimiglia, Briatore e Di Muro: “40 nuovi posti di lavoro, sarà città internazionale” A margine della presentazione dell’arrivo del Twiga a Ventimiglia, Flavio Briatore, proprietario del locale, ha ringraziato l’amministrazione comunale, in primis il sindaco Di Muro: “Di Ventimiglia mi ha colpito il sindaco: per me fare qualcosa in Italia è molto difficile, perché il Twiga è un brand importante, poi la vicinanza da Monaco. Con la barca vedevo la Baia Benjamin e dicevo ‘con una cosa così nessuno fa niente?’, dicevano di lasciar perdere. Ho preso il telefono e ho chiamato Flavio, il sindaco, per sapere quale fosse la situazione. Devo ringraziarvi tutti. Creeremo posti di lavoro: perché è quello che conta, quanta gente si assume, non facciamo qualcosa per noi, ma per combattere la povertà”, ha affermato. Soddisfatto anche il sindaco Di Muro: “Ventimiglia torna grande per davvero: questa non è l’apertura di un’attività economica qualsiasi, ma un rilancio dell’immagine economica della città. Saranno posti di lavoro, ha già detto Flavio Briatore che darà precedenza ai residenti di Ventimiglia, sarà un’attività che creerà indotto in tutta la città e che è l’inizio di un nuovo percorso. Passiamo da città di confine a città internazionale”, ha proseguito, riferendosi ai 40 posti di lavoro di cui beneficerà il territorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev