Mattarella all'Onu: "Occorre rafforzare le Nazioni Uniite di fronte alle spinte vetero-nazionaliste"

EMBED





(Agenzia Vista) New York, 07 maggio 2024 "Spinte vetero-nazionalistiche, pulsioni neo-imperialiste se non neo-colonialiste, competizione tra potenze in luogo di cooperazione, ripropongono una polarizzazione del sistema internazionale che nuoce alla libertà e alla parità delle relazioni tra gli Stati e i popoli e mette a rischio la pace. E’ più importante che mai, allora, rafforzare le istituzioni multilaterali, a cominciare dalle Nazioni Unite. L’aggressione mossa dalla Federazione Russa all’Ucraina contraddice le ragioni fondanti dell’Onu ed è ancora più grave in quanto proveniente da uno dei Paesi su cui ricadono maggiori responsabilità nella comunità internazionale, in quanto membro permanente del Consiglio di Sicurezza" lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo all'Assemble Generale delle Nazioni Unite. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev