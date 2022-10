Mattarella: "Non ci arrendiamo a logiche di guerra, pace è un diritto"

EMBED





(Agenzia Vista) Assisi, 04 ottobre 2022 "Non ci arrendiamo alla logica di guerra, che consuma la ragione e la vita delle persone e spinge a intollerabili crescendo di morti e devastazioni. Che sta rendendo il mondo più povero e rischia di avviarlo verso la distruzione. E allora la richiesta di abbandonare la prepotenza che ha scatenato la guerra. E allora il dialogo. Per interrompere questa spirale.Sono trascorsi ottocento anni dall’incontro tra Francesco d’Assisi e Malek al-Kamel. Ed è la sincera volontà di dialogo ciò cui sono chiamati anzitutto i Paesi e le istituzioni, per garantire futuro all’umanità. La pace è un diritto iscritto nelle coscienze e rappresenta l’aspirazione più profonda di ogni persona", le parole del Presidente della Repubblica Mattarella ad Assisi. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev