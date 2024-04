Liliana Segre al Senato, l'applauso dell'Aula

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 18 aprile 2024 L'applauso dell'Aula del Senato per Liliana Segre. "Per noi è sempre un grande onore e un grande privilegio sedere con lei in quest'Aula", dice la vicepresidente del Senato. / WebTv Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev