Europee, Gualtieri: "Vannacci? Speriamo che gli italiani eleggano qualcun altro in Europa"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 29 aprile 2024 "Abbiamo già commentato le parole inaccettabili e vergognose di Vannacci. Speriamo che gli italiani scelgano di essere rappresentati da volti diversi, perché ci guardano in Europa" lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a margine della presentazione, presso Spazio Europa, la sede italiana del Parlamento Europeo, del video istituzionale per l’invito al voto, degli eventi organizzati in occasione della Giornata dell’Europa del 9 maggio e delle principali attività di comunicazione in vista delle prossime elezioni europee. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev