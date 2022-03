Letta: "Sassoli persona non grata per Putin, motivo in più per ricordare sue battaglie"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 03 marzo 2022 "Con la Metsola abbiamo, insieme, ricordato la figura di David Sassoli, una figura che è nei nostri cuori in particolare in questo momento. L'anno scorso Putin, il regime di Putin, decretò persona non grata Sassoli. In questo momento un elemento in più per ricordare David e le sue battaglie per i diritti umani e la democrazia europea". Lo ha detto Enrico Letta a Bruxelles a margine dell'incontro con la presidente dell'Europarlamento Robert Metsola. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev