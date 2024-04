G7 Capri, Borrell: Molti posti del mondo si trovano in situazione rischiosa

(Agenzia Vista) Capri, 18 aprile 2024 "Per come la vedo io, è un posto molto carino, ma nel mondo non è così. Ci sono molte guerre, quella in Medio Oriente. Abbiamo la guerra in Ucraina. Abbiamo una guerra terribile in Sudan. La guerra continua in Etiopia. Molti posti in tutto il mondo si trovano nel mezzo di una situazione molto rischiosa. Ed eccoci qui. I leader del G7, il Consiglio dell'Unione Europea di ieri, l'assemblea generale Difesa e Affari Esteri di lunedì a Lussemburgo. E lo scopo di tutti questi incontri è lo stesso: fare il punto sulla terribile situazione in cui ci troviamo", le parole di Borrell a margine del G7 Esteri a Capri. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev