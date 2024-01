Donzelli: "Mai confermata candidatura Eike Schmidt come sindaco Firenze"

EMBED





(Agenzia Vista) Firenze, 22 gennaio 2024 "Non abbiamo mai confermato o smentito la candidatura di Eike Schmidt a Firenze, ma volendo abbiamo trovato un candidato che sarebbe un ottimo sindaco di Firenze: Gennaro Sangiuliano. Anche se se ne parlerà nel 2032 visto che Sangiuliano ha detto di voler restare ministro". Lo ha detto scherzando il responsabile nazionale dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, nel corso del congresso fiorentino del partito, dopo l'intervento di Sangiuliano sulla loggia Isozaki e il botta e risposta con Dario Nardella, anche lui in sala per i saluti istituzionali. Donzelli ha sottolineato come a Firenze "il centrodestra sarà pronto, abbiamo già nomi, candidati e programmi. Finalmente daremo a Firenze il governo che veramente merita. Il nome del candidato a sindaco lo decideremo noi e quando darlo, non lo facciamo scegliere ai giornali o al Pd, anche perché loro hanno difficoltà a scegliere il loro a sinistra". Fonte video Donzelli Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev