Di Maio: "In questo momento pace e alimentazione sono temi fortemente collegati"

(Agenzia Vista) Roma, 25 maggio 2022 "Mai come in questo momento sono collegati i temi della pace e dell'alimentazione. E' impressionante come in alcuni Paesi africani la dieta sia dipendente dal pane e l'instabilità alimentare sta creando instabilità politica", le parole di Di Maio a un evento della Coldiretti. / Youtube Coldiretti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev