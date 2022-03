Casa Bianca: "Omicidio Putin? Non è la nostra posizione"

(Agenzia Vista) Washington, 05 marzo 2022 "Questa non è la posizione del governo americano e certamente non è una dichiarazione uscita dalla bocca di qualcuno che lavora per questa amministrazione", così la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki sulle affermazioni del senatore repubblicano Lindsey Graham, che ha invocato l'assassinio del presidente russo Putin da parte di un connazionale. / The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev