Arnautovic in versione ultrà, incita i tifosi dal pullman scoperto dell'Inter

EMBED





(Agenzia Vista) Milano, 28 aprile 2024 Marko Arnautovic, attaccante dell’Inter, durante la parata dei pullman scoperti per la festa Scudetto dei nerazzurri, per le vie di Milano, ad altezza Piazza della Repubblica ha prima acceso due fumogeni, poi ha aizzato i tifosi presenti, praticamente in versione ultrà. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev