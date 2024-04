Grillo: "Il Movimento è in salute, Conte deve avere piu' verve"

(Agenzia Vista) Roma, 26 aprile 2024 Grillo il Movimento e' in salute, Conte deve avere piu' verve Beppe Grillo ha presentato anche a Roma, al Teatro Olimpico, il suo nuovo spettacolo “Io sono un altro”. Alla fine della performance il fondatore del Movimento ha scambiato qualche parola per la trasmissione Camera con Vista di La7: “- Come va il movimento ? - Io sono ottimista, perché quei germi ci sono ancora, ora bisogna che Conte comincia ad avere un po’ di verve, la scuola lui nostra l’ha avuta, ora bisogna che comincia ad andare adesso, ma sono ottimista si si” Il servizio completo Domenica alle 09.40 su Camera con Vista su La7. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev