Piazza Duomo invasa dai tifosi dell'Inter, fumogeni e cori per la festa Scudetto

(Agenzia Vista) Milano, 28 aprile 2024 Non si ferma la festa Scudetto dell’Inter con i tifosi nerazzurri che, al termine della parata che ha portato il pullman scoperto, con a bordo i giocatori, sfilare per le vie della città, si sono radunati in Piazza Duomo per tributare un saluto alla squadra di Simone Inzaghi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev