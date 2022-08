Calenda: “Con Renzi rapporti difficili da Conte 2, ora gesto di generosità mettendosi di lato”

(Agenzia Vista) Roma 18 agosto 2022 “Assenza Renzi alla conferenza tattica? No, faremo una grande iniziativa insieme a Milano, stiamo fissando la data, oggi non poteva, non è tattica. Nostri rapporti difficili a partire dal Conte 2, Renzi ha fatto un gesto di grandissima generosità mettendendosi di lato e dicendo a me di correre”. Lo ha dichiarato Carlo Calenda rispondendo alle domande dei cronisti a margine della conferenza stampa di presentazione del programma di Azione e Italia Viva avvenuta nella Sala Nassirya al Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev