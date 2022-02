A Fiumicino le donne in fuga dall'Ucraina: «Paura per i figli più piccoli, i grandi vogliono restare a difendere il Paese»

Sono arrivati oggi all'aeroporto di Fiumicino i primi i voli dall'Ucraina con a bordo, tra gli altri, diverse donne. In molte hanno dovuto lasciare le famiglie in un Paese nel quale la guerra potrebbe scoppiare da un momento all'altro. «C'è paura soprattutto per i bambini più piccoli, ma si cerca di andare avanti», dice una di loro. Una donna aggiunge: «Il mio figlio più grande mi ha detto: "Mamma, voglio restare a combattere per difendere il mio Paese"».

