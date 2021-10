Pezzi del Ponte di ferro interessato dall'incendio scoppiato in serata in zona Ostiense a Roma si sono staccati cadendo nel Tevere. Vigili del fuoco sono presenti in forze per domare le fiamme. Il Ponte dell'Industria - questo il nome ufficiale dell'opera - è stato costruito tra il 1862 ed il 1863 ed è lungo 131 metri.