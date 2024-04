Udine, rissa in centro città: pugni e spintoni fuori dall'hotel dove alloggiava l'Inter

EMBED





Pugni, spintoni e urla. Succede in centro a Udine, piazza XX settembre, fuori dall'hotel Astoria, proprio dove ha alloggiato l'Inter nel pre gara contro l'Udinese. Mentre al Bluenergy Stadium le due squadre si affrontavano, poco prima delle 21.45 in pieno centro cittadino andava in scena l'ennesima rissa. ma non ha nulla a che vedere con il calcio. Momenti concitati che hanno visto il giovane straniero scagliarsi contro alcune persone fino ad arrivare a una vera e propria colluttazione. Uno dei motivi che avrebbero acceso la rissa sarebbe stato un diverbio con il proprietario di un van parcheggiato fuori dall'hotel, sfociato poco dopo in spintoni. Tempestivo l'arrivo delle forze dell'ordine, sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia, che nonostante i tentativi di resistenza e fuga da parte dell'uomo, sono riusciti a bloccarlo.