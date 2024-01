Torino, neonato ritrovato in un cassonetto dei rifiuti a Villanova Canavese

Un neonato è stato trovato abbandonato in un cassonetto dei rifiuti a Villanova Canavese ( Torino ). Un operaio di 49 anni è stato attirato dai lamenti provenienti dal cassonetto vicino a casa sua e ha scoperto il neonato in un sacchetto di plastica, con la placenta e il cordone ombelicale ancora attaccati. I sanitari del 118 e i carabinieri sono intervenuti immediatamente, assistendo il neonato e trasportandolo. Il ritrovamento è avvenuto poco prima delle 20 in un vicolo non lontano dal centro. Attualmente, i carabinieri stanno cercando di ricostruire l'accaduto, poiché non sono stati individuati sistemi evidenti di sorveglianza nella zona. Villanova Canavese è un paese con oltre mille abitanti, situato a meno di trenta chilometri a nord di Torino, verso le Valli di Lanzo.