Strage Brandizzo, non escluso dolo eventuale

Non si esclude il dolo eventuale nella tragedia che ha provocato la morte di 5 operai, travolti da un treno a Brandizzo , nel Torinese. "Sono emerse gravi violazioni della procedura di sicurezza al momento dell'incidente", ha spiegato il procuratore capo di Ivrea. Circostanza che cambierebbe, e non di poco, la posizione degli indagati, che sono i due sopravvissuti allo schianto. Secondo gli inquirenti, "non ci sarebbe stata l'autorizzazione a lavorare sui binari al momento del passaggio del treno". Per ora si procede per omicidio plurimo e disastro ferroviario. La Regione Piemonte ha proclamato una giornata di lutto regionale in concomitanza con i funerali delle vittime