Sciopero nazionale Ferrovie dello Stato 11 aprile: orari e dettagli

EMBED





Le segreterie nazionali di Filt-Cgil e Uiltrasporti hanno annunciato uno sciopero nazionale per il personale del gruppo Fs Italiane, previsto per giovedì 11 aprile, dalle ore 9 alle ore 13, in concomitanza con lo sciopero generale indetto da Cgil e Uil. Ferrovie dello Stato Italiane ha specificato che lo sciopero non coinvolgerà il personale della Divisione Business Regionale della Campania di Trenitalia.