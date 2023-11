Sciopero generale, De Palma (Fiom): «In piazza per dare un futuro al Paese»

Oggi Cgil e Uil scioperano "per dare un futuro al Paese". Lo ha detto il leader della Fiom, Michele De Palma, arrivando in piazza del Popolo.

"Chiediamo più salari, più occupazione, più scuola - ha aggiunto - quando si sciopera è perché non c'è stata una trattativa. Per il Governo il problema è questa giornata di sciopero che crea disagi alle persone. Il problema è che il Governo non ragiona degli altri 364 giorni dell'anno in cui i lavoratori provano il disagio della vita in un Paese in cui non si trova lavoro e i salari vengono mangiati dall'inflazione e non c'è salva scuola e sanità che sono necessari a un paese civile e democratico come il nostro".